Sarah Engels sagt noch einmal «Ja» zu Ehemann Julian

Berlin (dpa) - Sängerin Sarah Engels hat auf Instagram einen besonderen Moment mit ihrem Ehemann Julian geteilt. Auf Fotos ist zu sehen, wie der 33-Jährige zwischen Rosenblättern, Blumen und Kerzen vor ihr kniet. «Ich hätte niemals damit gerechnet, dass du mich noch einmal fragen würdest, ob ich mich wieder für dich entscheiden würde», schrieb Engels in ihrem Beitrag. «7 years later ... I said YES. Again!», steht auf einem Foto. Das Paar ist seit 2021 verheiratet.

Weiter schrieb Engels: «Und plötzlich war es wieder da. Dieses Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, diese Emotionen. Als hätte ich mich gerade noch einmal ganz frisch in dich verliebt.» In ihrem Beitrag räumte die Sängerin auch ein, dass auch ihre Beziehung nicht immer einfach sei. Gemeinsame Herausforderungen hätten das Paar jedoch enger zusammengeschweißt.

Für die Zukunft träumt Engels nach eigenen Angaben davon, mit ihrem Mann im Alter auf einer Bank in Portugal zu sitzen und auf ihr gemeinsames Leben zurückzublicken. «Ich würde mich jeden einzelnen Tag wieder für dich entscheiden. In jedem Leben. Immer wieder du», schrieb sie. Unter dem Instagram-Beitrag gab es zahlreiche freudige Reaktionen, unter anderem von Model Heidi Klum und Moderatorin Jana Ina Zarrella.

Engels vertrat Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Wien mit dem Dance-Pop-Song «Fire». Bekannt wurde sie 2011, als sie bei der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» ins Finale einzog und dort gegen ihren späteren Ehemann, den Sänger Pietro Lombardi, antrat. Die Ehe wurde 2019 geschieden.