Paris (dpa) - Mit Blick auf den möglichen Vergewaltigungsprozess gegen Gérard Depardieu erwartet die Frau, die die Vorwürfe vorgebracht hat, keine aufrichtige Entschuldigung des Schauspielers. «Ich glaube nicht, dass er dazu fähig ist», sagte Charlotte Arnould im Sender France Inter. Depardieu war zuvor mit einem Versuch gescheitert, gänzlich gegen die Anordnung des Verfahrens vorzugehen.

Eine Kammer des Pariser Berufungsgerichts hatte die Anordnung eines Prozesses am Donnerstag bestätigt, jedoch nur für einen Teil der Fälle, die dem Schauspieler in der Sache vorgeworfen werden. Depardieu kann noch versuchen, einen Prozess mit einer Revision zu verhindern.

Vorwurf dreht sich um Vorfälle aus dem Jahr 2018

Schauspielerin Arnould wirft Depardieu vor, sie am 7. und 13. August 2018 in seiner Pariser Wohnung vergewaltigt und missbraucht zu haben. Arnould war damals 22 Jahre alt, Depardieu 69. Sie hatte die Vorwürfe wenige Tage später zur Anzeige gebracht. Depardieu bestreitet sie und spricht von einem einvernehmlichen Vorgang.

Im vergangenen Jahr war wegen der Vorwürfe ein Prozess gegen Depardieu angeordnet worden. Dies bestätigte das Berufungsgericht nun - allerdings nur für die Vorwürfe, die sich auf den 7. August 2018 beziehen. Mit Blick auf den 13. August 2018 stellte es das Verfahren ein. Sollte es tatsächlich zum Prozess kommen, drohen Depardieu 20 Jahre Haft.

Arnould hält Entschuldigung nicht für aussagekräftig

Erst in der vergangenen Woche war Depardieu rechtskräftig wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen am Set eines Films 2021 verurteilt worden. Der Schauspieler hatte seine Berufung überraschend zurückgezogen und sich schriftlich für von ihm begangene Verletzungen entschuldigt. Worauf genau er sich damit bezog, blieb unklar.

Aus Sicht von Arnould ist die Entschuldigung lediglich eine Kommunikationsstrategie. Depardieu sehe sich selbst nicht als Aggressor. Die Worte seien nicht von ihm selbst verfasst worden. «Und ich finde, dass er letztlich nicht viel eingesteht.»

Depardieu hat in mehr als 200 Filmen gespielt, viele sind zu Klassikern des Kinos geworden, wie «Cyrano von Bergerac», «Asterix und Obelix» und «Die letzte Metro». Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen gegen ihn sowie obszöner Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zur äußerst umstrittenen Figur geworden.