London (dpa) - Mit ihrem im Juli veröffentlichten Album «Foreign Tongues» haben die Rolling Stones Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Dafür sind Mick Jagger, Keith Richards und Co. auch bei der Grammy-Verleihung am 7. Februar in Los Angeles in der Kategorie bestes Rockalbum nominiert. Zwei weitere Grammy-Nominierungen gab es für die Single «In The Stars».

Nun erscheint eine Deluxe-Edition des Albums. «Foreign Tongues, Loose Lips» enthält fünf zusätzliche Songs, die größtenteils im Rahmen der Albumaufnahmen entstanden sind.

Von Blues bis Folk

Wie das Originalalbum sind auch die fünf neuen Songs stilistisch breit gefächert. «Man möchte viele verschiedene Stilrichtungen haben - Rock, Dance, Country, Balladen und alles dazwischen», hatte Jagger (83) im Sommer im Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Den Auftakt macht «Where There's A Will», ein stampfender Blues mit Mundharmonika. «Who You Callin' Crazy», bereits im Oktober als Single erschienen, ist eine launige Rocknummer mit dem britischen Jazz-Saxofonisten Courtney Pine. «Human Tide» ist eine gefühlvolle Ballade.

Noch einmal Charlie Watts

«Bad Luck Hideaway» ist ein Duett von Jagger und Richards (82) - bei den Stones eher eine Seltenheit. Am Schlagzeug zu hören ist - wie schon auf dem Albumsong «Hit Me In The Head» - der 2021 gestorbene Charlie Watts. Der Song war bereits als digitaler Bonustrack erhältlich, Anfang Oktober veröffentlichte die Band ihn zusammen mit der Single «Mr Charm» bei Streamingdiensten.

Mit «She Still Comes Around» enthält die Deluxe-Edition außerdem eine reduzierte, fast folkige Nummer, die nur von Gitarre getragen wird. Auch hier singen Jagger und Richards gemeinsam.

Vinyl, CD und digital

Wer «Foreign Tongues» schon besitzt, steht nun vor der schweren Entscheidung, ob er auch die erweiterte Fassung braucht. Immerhin: Wer das Album seinerzeit auf Platte gekauft hat, kann bei «Foreign Tongue, Loose Lips» zur Vinyl-Edition greifen. Sie enthält die fünf Songs auf einer eigenen LP, das Originalalbum liegt wiederum als CD bei. Die Variante auf Doppel-CD vereint die 14 Albumtracks und die fünf Zusatzsongs. Zudem gibt es digitale Formate.

Ob man die neuen Songs auch noch einmal live erleben kann, ist bislang offen. Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass die Stones 2027 wieder auf der Bühne stehen, hatte sich Jagger im Sommer vorsichtig hoffnungsvoll geäußert. «Ich würde gern sehr zuversichtlich klingen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London.