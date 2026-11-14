Giovanni Zarrella rechnet mit «Last Christmas»-Kritikern ab

Köln (dpa) - Für manche ist es der schönste, für andere der nervigste Weihnachtssong überhaupt: «Last Christmas». Sänger Giovanni Zarrella (48, «Fantastico») gehört eindeutig zu den Fans des Festtagsklassikers - und geht mit seinen Kritikern hart ins Gericht.

«Ich liebe "Last Christmas" von Wham!, obwohl ich weiß, dass das Thema umstritten ist. Der Song läuft im Radio rauf und runter», sagte der Entertainer («Die Giovanni Zarrella Show») der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Wer dem Song aber die Qualitäten abspreche, müsse sich seiner Meinung nach etwas vorwerfen lassen. «Wer ernsthaft behauptet, dass "Last Christmas" nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach», urteilte Zarrella. Rums!

«Last Christmas» von Wham!, erschienen im Jahr 1984, gilt als Phänomen mit zwei Seiten. Einerseits gehört der Song zu den beliebtesten Weihnachts-Popsongs der Deutschen - andererseits gibt es eine vergleichsweise breite Front an Gegnern. Der wohl wichtigste Grund für die Umstrittenheit ist die allgegenwärtige Präsenz des Songs in der Advents- und Weihnachtszeit.

Zarrella, der jüngst selbst einen Weihnachtssong vorgestellt hat («Every Day Feels Like Christmas»), hört allerdings nicht nur «Last Christmas». Auch «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey gehöre zu seinen Favoriten. «Für mich beginnt Weihnachten zudem immer mit "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" von Michael Bublé», so Zarrella. «Wenn da die ersten Töne kommen, habe ich schon nach 15 Sekunden das Gefühl, dass der Schnee gerade direkt ins Wohnzimmer fliegt.»