Reality-Star Patricia Blanco: Zwei Tumore bei OP entfernt

Berlin (dpa) - «Frisch aus dem Krankenbett» hat sich Reality-TV-Star Patricia Blanco gemeldet: In einer über drei Stunden langen Operation sind ihr eigenen Angaben zufolge Tumore entfernt worden. «Zwei gutartige Tumore, riesengroße Dinger, wurden an der Gebärmutter entfernt. Die ganze Gebärmutter war eigentlich voll», erzählte Blanco in einer von mehreren Storys auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die 55-Jährige ergänzte ein Lob: «Sehr guter Arzt, muss ich sagen, vielen lieben Dank, super Betreuung in dieser Klinik.»

Patricia Blanco ist die Tochter des bekannten Schlagersängers Roberto Blanco. Sie hat an diversen Reality-TV-Formaten teilgenommen, darunter zweimal bei «Big Brother» (2009 und 2023, RTLZWEI und Sat.1), 2015 bei «Ich bin ein Star - Holt mit hier raus» (RTL). 2025 war sie in der «Villa der Versuchung» (SAT.1) und in diesem Jahr bei «#CoupleChallenge» (RTLZWEI).

«Jetzt geht mir schon besser, aber es sind schon Schmerzen. Muss mich jetzt schon schonen ein paar Wochen, was bei mir ja ein bisschen schwierig ist», erläuterte die 55-Jährige weiter und ergänzte im Video sichtlich erleichtert: «Ich bin froh, dass das jetzt draußen ist. Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein.» Ihren Angaben zufolge hatte sie bereits länger unter den Wucherungen gelitten.