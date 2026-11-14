Rolf Zuckowski singt mit Kindern Weihnachtslieder

Hamburg (dpa) - Zwischen Mehl und Milch singt so mancher Knilch: Mit Liedermacher Rolf Zuckowski haben Kinder in Hamburg die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Unter dem Motto «Auf die Plätzchen, fertig, los!» stimmte der Sänger beim Kindertag im Theater Schmidts Tivoli gemeinsam mit den jungen Gästen Weihnachtslieder an.

Ab 12.00 Uhr verwandelte sich das Theater auf der Reeperbahn in eine große Back- und Bastelstube. An mehreren Stationen konnten die Kinder Weihnachtsplätzchen verzieren, malen und Weihnachtliches basteln. Zum Abschluss bekommt jedes Kind ein «Weihnachtsbäckerei»-Diplom.

Mit dabei waren neben dem Liedermacher unter anderem die KiKA-Moderatorin Singa Gätgens, Moderatorin Madita van Hülsen sowie die TV-Backjurorin Bettina Schliephake-Burchardt («Das große Backen»). Der Erlös des Kindertags kommt dem Projekt «Klangstrolche – Musik für jedes Kind» zugute. Die Initiative bietet musikalische Frühförderung in ganz Hamburg an.