Sandra Hüller doppelt für Europäischen Filmpreis nominiert

Berlin/Thessaloniki (dpa) - Sandra Hüller ist gleich zweimal als beste Schauspielerin für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Die 48-Jährige wurde für ihre Rollen in den Dramen «Vaterland» und «Rose» vorgeschlagen, teilte die Europäische Filmakademie im griechischen Thessaloniki mit. Ins Rennen um die Auszeichnung gehen unter anderem auch die Spanierin Penélope Cruz für «Bunker» und die Norwegerin Renate Reinsve für «Fjord».

Eine Doppelnominierung in der gleichen Kategorie kommt bei Filmpreisen selten vor. Im Historiendrama «Rose» von Markus Schleinzer spielt Hüller eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt und sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnt. In «Vaterland» unter der Regie von Pawel Pawlikowski verkörpert sie Erika Mann, die mit ihrem Vater Thomas Mann (Hanns Zischler) durch das geteilte Nachkriegsdeutschland im Jahr 1949 reist.

Hüller hat bereits zwei Mal den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen: für das Drama «Anatomie eines Falls» (2023) sowie für die Tragikomödie «Toni Erdmann» (2016). Bereits 2023 war die Schauspielerin doppelt nominiert worden - neben «Anatomie eines Falls» auch für ihre Rolle in «The Zone of Interest».

Hanns Zischler als bester Schauspieler nominiert

Als bester europäischer Schauspieler geht Zischler für seine Rolle als Thomas Mann in «Vaterland» ins Rennen. In der Kategorie sind daneben etwa der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan («Fjord») und der Ire Andrew Scott («Elsinore») nominiert.

Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen. Dieses Mal findet die Gala am 16. Januar 2027 in Athen statt. Zwei Monate vor der Verleihung wurden nun die Nominierungen bekanntgegeben. Bei der vergangenen Preisverleihung wurde das Drama «Sentimental Value» des Norwegers Joachim Trier als bester Film ausgezeichnet.