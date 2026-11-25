Köln (dpa) - Helene Fischer, Lukas Podolski, Collien Fernandes und Bärbel Bas sollen unter anderem beim RTL-Jahresrückblick «2026! Menschen, Bilder, Emotionen» zu Gast sein. Steffen Hallaschka moderiert die Sendung am Donnerstag, 3. Dezember, ab 20.15 Uhr live bei RTL und auf RTL+, wie der Sender mitteilt.

Zum 30. Mal blickt der Sender demnach auf das Jahr zurück. Mit dabei sind auch Laura Wontorra, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer. Themen seien unter anderem die Landtagswahlen, Wal Timmy, die Fußball-WM und die Blockade der Straße von Hormus.

Fischer spricht laut Sender über ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und ihr neues Album «Wir». Podolski blickt auf das Ende seiner Profikarriere und die WM zurück. Bas spricht über ihren Rücktritt als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin im Oktober.

Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes spricht nach ihren schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der «Spiegel» berichtet hatte, über ihre Erfahrungen. Sie wirft ihm unter anderem vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Welche Themen werden noch besprochen?

Zudem sollen dem Sender zufolge vier Brüder des gewaltsam getöteten Zugbegleiters Serkan Calar an ihn erinnern. RTL blickt außerdem auch auf den Mord an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow zurück.

Weitere Themen seien vier Kinder, die einem Jungen im Freibad das Leben retteten, der WM-Titel einer deutschen Ü80-Fußballmannschaft, der dreifache Käserennen-Sieger Tom Kopke und ein Mann, der nach dem Platzen eines Fensters auf einem Ryanair-Flug in Lebensgefahr geriet.