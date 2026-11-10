Houellebecq wegen Muslim-Äußerungen im Visier der Justiz

Paris (dpa) - Gegen den französischen Bestsellerautor Michel Houellebecq wird wegen umstrittener Äußerungen über Muslime ermittelt. Ein Untersuchungsrichter in Nanterre hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, wie mehrere französische Medien unter Berufung auf Justizkreise mitteilten. Demnach wird ihm Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt vorgeworfen.

Hintergrund sind Aussagen Houellebecqs in einem Interview mit dem Philosophen Michel Onfray, das bereits im November 2022 in der Zeitschrift «Front populaire» veröffentlicht wurde. Darin hatte der Autor des Romans «Unterwerfung» Muslime als Bedrohung für die Sicherheit der Franzosen mit französischen Wurzeln dargestellt.

Anwälte von Houellebecq berufen sich auf Meinungsfreiheit

Nach Angaben französischer Medien sagte Houellebecq in dem Interview, der Wunsch der Franzosen mit französischen Wurzeln sei nicht, dass sich Muslime assimilierten. Vielmehr sollten sie aufhören, Franzosen zu bestehlen und anzugreifen - oder das Land verlassen. Zudem sprach er von möglichen künftigen «umgekehrten Bataclan-Anschlägen» gegen Muslime. Damit nahm er Bezug auf die islamistischen Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris.

Die Union der Moscheen Frankreichs hatte im Januar 2023 Strafanzeige gegen Houellebecq, den Interviewpartner Onfray und den Direktor der Zeitschrift, Stéphane Simon, erstattet.

Houellebecqs Anwälte weisen die Vorwürfe zurück. Die beanstandeten Äußerungen enthielten keine Aufforderung zu entsprechenden Handlungen, auch nicht in indirekter Form, erklärten seine Anwälte der Zeitung «Le Figaro». Die Aussagen seien daher von der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gedeckt.

Houellebecq droht bis zu ein Jahr Haft

Ein Prophet des Unheils wünsche sich das Unheil nicht herbei, argumentierten die Juristen. Houellebecq bedauere zudem, dass intellektuelle Debatten zunehmend vor Gericht ausgetragen würden, erklärten sie weiter.

Dem Schriftsteller droht nach Informationen der Zeitung «Le Figaro» eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und eine Geldstrafe von 45.000 Euro oder eine dieser beiden Strafen allein.