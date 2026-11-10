Norwegens Königspaar wird 2027 feierlich gesegnet

Oslo (dpa) - Norwegens neues Königspaar Haakon VIII. und Mette-Marit (beide 53) wird im kommenden Sommer feierlich gesegnet. Die Segnung finde am 22. August 2027 - einem Sonntag - im Nidarosdom in Trondheim statt, teilte das norwegische Königshaus mit.

Mit der Segnung werden nach Angaben des Hofes verschiedene Veranstaltungen verbunden sein. Unter anderem lade das Königspaar zu einem Galadinner. Nach dem Festwochenende in Trondheim reise das Paar mit dem königlichen Schiff «Norge» nach Bergen. Auch dort gibt es Programm.

Große Segnungsreise durch Norwegen

Außerdem wollen Haakon und seine Frau im Laufe von zwei Jahren eine große Segnungsreise durch Norwegen unternehmen. «Die Reise beginnt im Sommer 2027 und wird im Frühjahr 2028 fortgesetzt», teilte der Hof mit.

Haakon VIII. hatte den norwegischen Thron mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August übernommen. Die Königssegnung in Trondheim hat in Norwegen Tradition. Auch Haakons Eltern Harald und Sonja sowie sein Großvater König Olav wurden im Nidarosdom gesegnet.

Eine Krönungszeremonie wie etwa in Großbritannien gibt es in Norwegen schon lange nicht mehr. Zuletzt wurden 1906 König Haakon VII. und Königin Maud gekrönt.