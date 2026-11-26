Berlin (dpa) - «Bist du der echte Weihnachtsmann?»: Die kleine Mari kann es nicht fassen. Das Mädchen hat ihn nach langer Suche gemeinsam mit Oma und Papa in seinem Zuhause hoch im Norden entdeckt. Denn ein Weihnachtswichtel hat zuvor beim Einsammeln der Wunschzettel Mist gebaut: Er hat sich so tollpatschig verhalten, dass er entdeckt wurde. Von einem Menschen! Und dann verliert der Wichtel auch noch einen Handschuh.

In der Weihnachtswelt ist es eine Riesenkatastrophe, solche Spuren zu hinterlassen. Und es kommt auch, wie von den Wichteln und dem Weihnachtsmann befürchtet: Das Mädchen folgt dem Wichtel und findet das vielleicht geheimste Versteck der Menschheit.

Der norwegische Film «Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt» erzählt ab 26. November diese schöne Kindergeschichte im Kino.

Für diese Kinder ist der Film besonders geeignet

Die Geschichte ist vor allem etwas für die kleinsten Kinogänger im Kindergartenalter (FSK: 0 Jahre). Die Figuren erinnern an das modern gestaltete Sandmännchen - ausgenommen: Lied-Passagen werden als Comic illustriert - und gerade die Wichtel und der Weihnachtsmann haben einen sehr kindlichen, niedlichen Look.

Der Film ist dazu langsam erzählt, die Szenen ruhig, es kann viel gelacht werden. Die Geschichte hat wenig Dramatik - wobei natürlich für manche kleine Kinder es durchaus dramatisch wirkt, wenn durch die Entdeckung der Weihnachtswerkstatt es womöglich künftig keine Geschenke mehr geben könnte.

Aber es gibt eben keine lauten und actionreichen Szenen. Und wenn es mal spannender wird, dann weil die Wichtel etwa versuchen, die menschlichen Eindringlinge zu fassen zu kriegen, die sich durch allerhand Geheimtüren im Haus vom Weihnachtsmann immer wieder verstecken können.

Die heikle Frage: Gibt es den Weihnachtsmann?

Auch für größere (Geschwister-)Kinder ist der Film natürlich noch geeignet. Allerdings sollten Eltern mit Knirpsen im Alter, in der sie selbst oder ihr Kinder-Umfeld am Weihnachtsmann zweifelt, wissen und mit Blick auf den Entwicklungsstand ihres Kindes beachten: Diese Frage steht in dem Film im Fokus.

Der von seinem neuen Job voll eingenommene Vater Svein glaubt natürlich nicht mehr daran und kommuniziert das offen. Dazu hat er gerade erst angefangen, ausgerechnet als Faktenchecker zu arbeiten und will die Suche seiner Tochter als Recherche für seinen Auftraggeber, einen Radiosender, nutzen, um eben die Existenz des Weihnachtsmanns zu verneinen.

Sogar Svein erliegt am Ende aber dem eigentlichen Weihnachtszauber, den viele Erwachsene im Alltagsstress nicht mehr erkennen: Das eigene Kind ist viel wichtiger als der Job - und das Zusammensein am Fest am wichtigsten.