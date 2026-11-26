London (dpa) - Im Radio, im Kaufhaus oder auf dem Weihnachtsmarkt - auch für Weihnachtsmuffel gibt es derzeit kein Entkommen vor den üblichen Popklassikern der Adventszeit. Neben «Last Christmas» von Wham! und «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey gehört in Großbritannien und Deutschland Chris Reas «Driving Home for Christmas» zu den meistgespielten und beliebtesten Weihnachts-Popsongs.

Fast ein Jahr nach dem Tod des Musikers ist seine markante, rauchige Stimme in der Festzeit omnipräsent. Dabei wäre das Lied, das vor 40 Jahren erstmals erschien, beinahe gar nicht veröffentlicht worden.

«Ich hatte nie vor, einen Weihnachtshit zu schreiben - ich war ein ernsthafter Musiker!», sagte Rea 2016, als er in der britischen Zeitung «The Guardian» die Entstehungsgeschichte erzählte. Gedacht war der Song zunächst auch gar nicht für ihn selbst: «Ursprünglich dachten wir, wir geben ihn Van Morrison», erzählte der Rock- und Bluesmusiker im Dezember 2025, wenige Tage vor seinem Tod, dem «Independent». Doch es kam anders.

Textzeilen im Laternenlicht

Der Text zu «Driving Home for Christmas» war lange vor 1986 entstanden - bereits im Dezember 1978 auf der Heimfahrt von London nach Middlesbrough, Reas Heimatstadt im Nordosten Englands. Damals schien seine Karriere am Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. «Für mich war alles vorbei: Mein Plattenvertrag lief so gut wie aus, und mein Manager hatte mir gerade gesagt, dass er mich verlässt», erinnerte sich Rea im «Guardian». Die Plattenfirma wollte ihm nicht einmal ein Zugticket bezahlen.

Selbst hinters Steuer durfte er auch nicht, denn er hatte gerade ein Fahrverbot. Also holte ihn seine Jugendliebe - und langjährige Ehefrau - Joan mit dem Auto an den Abbey Road Studios ab. Es begann zu schneien und die beiden gerieten mehrfach in einen Stau. «Ich habe zu den anderen Fahrern rübergeschaut, die alle so unglücklich aussahen», erzählte Rea. «Aus Spaß fing ich an zu singen: "We're driving home for Christmas ..." Und immer, wenn das Licht der Straßenlaternen ins Auto fiel, habe ich Textzeilen aufgeschrieben.»

Erst um 3.00 Uhr nachts kam das Paar laut Rea zu Hause an. Im Haus sei es so kalt gewesen, dass der Schnee auf der Fußmatte nicht schmolz, erinnerte er sich. Zu seiner Überraschung war ein Brief mit einem Scheck über 15.000 Pfund angekommen - Tantiemen für seinen US-Hit «Fool (If You Think It's Over)». «Eben hatten wir noch unsere letzten 220 Pfund, und plötzlich konnten wir uns ein Haus kaufen», sagte der Musiker. Die Notizen für «Driving Home for Christmas» landeten in einer alten Blechdose voller unfertiger Ideen.

Erst die zweite Version klang nach Weihnachten

Einige Jahre später probierte Rea mit seinem Keyboarder Max Middleton neue Klaviere aus. «Wir haben herumgealbert», erzählte er. Inspiration lieferten demnach der US-Jazzpianist Count Basie und der Sänger Nat King Cole («The Christmas Song»). Zu der Melodie, die bei den Sessions des Duos entstand, passten die alten Textzeilen aus der Blechdose von der Fahrt durch den Schnee perfekt.

Zunächst landete «Driving Home for Christmas» als B-Seite auf der Single «Hello Friend», die im November 1986 herauskam. Ein DJ drehte die Platte um und spielte das Lied im Radio - und obwohl diese erste Aufnahme noch nicht so weihnachtlich klang wie die heute bekannte Version, kam es bei den Hörern an. Middleton schlug daraufhin vor, den Song mit Streichern neu aufzunehmen, und steuerte selbst das jazzige Piano-Intro bei.

Song wurde erst mit Verspätung ein Erfolg

Die neue, deutlich weihnachtlichere Version erschien 1988 und kam in Großbritannien zunächst nur auf Platz 53. Erst über die Jahre wurde sie zum Dauerbrenner, der jeden Dezember in die Charts zurückkehrt - in Großbritannien bis auf Platz 10, in Deutschland bis auf Platz 3.

Wenige Tage nach Reas Tod - er starb kurz vor Heiligabend am 22. Dezember 2025 nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren - kletterte das Lied in den offiziellen deutschen Single-Charts von Rang 14 auf Rang 6.

Rea selbst brauchte eine Weile, um seinen Frieden mit dem Weihnachtshit zu machen. «Früher hatte ich furchtbare Angst, dass der Song das letzte bisschen Glaubwürdigkeit ruiniert, das ich noch hatte», gestand er dem «Guardian». «Aber heute haben wir unseren Spaß damit.»

Auch finanziell zahlte sich das Lied aus: Nach einer Schätzung der «Financial Times» brachte es jeden Dezember rund 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) ein. Die Rechte an seinem Werk hatte Rea nach seiner Krebserkrankung seiner Frau überschrieben, berichtete der «Evening Standard».

Stau diente Rea mehrfach als Inspiration

Den Erfolg des Liedes erklärte Rea dem «Independent» so: «Es hat diese Hoffnung und Wärme, wie alle klassischen Weihnachtslieder.» Dazu komme der Frust, im Stau auf der Autobahn festzustecken - «damit können sich die Leute identifizieren».

Von einem Stau wurde Rea übrigens nicht nur zu «Driving Home for Christmas» inspiriert. Auch seinen Hit «The Road to Hell» (1989) schrieb er über die Rushhour auf der ständig verstopften Londoner Ringautobahn M25.

Doch wenn er selbst einmal feststeckte, machte Rea nach eigener Aussage das Beste daraus. «Wenn ich mal auf der M25 feststecke, der "Road to Hell", kurbele ich das Fenster runter und singe den Leuten in den Autos neben mir "I'm driving home for Christmas" vor», sagte er dem «Guardian». «Die lieben das. Das ist, als würde ich ihnen ein Geschenk machen.»