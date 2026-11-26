Berlin (dpa) - Architektur lässt sich fotografieren, beschreiben, vermessen. Aber kann man sie auch erleben, ohne selbst in einem Gebäude zu stehen? Wim Wenders wagt mit seinem neuen Film «From Inside Out - Die Architektur von Peter Zumthor» diesen Versuch - mit Erfolg.

14 Jahre lang hat Wenders immer wieder an diesem Film über einen der renommiertesten Architekten der Gegenwart gearbeitet. In 3D-Bildern macht er die Bauten von Zumthor erlebbar und schafft eine gelungene Auseinandersetzung damit, was die Häuser des Schweizer Architekten so besonders macht.

Zumthor (83) ist mit reduzierten, materialbewussten Bauten wie der Therme Vals, dem Kolumba Museum oder den David Geffen Galleries in Los Angeles berühmt geworden. Er baut im Einklang mit der Natur, beachtet Lichteinfälle und wechselnde Wetterstimmungen.

Wenders nähert sich seinen Häusern behutsam und lässt die Kamera langsam durch die Räume gleiten. Celloklänge oder sphärische Musik begleiten die Bilder, immer wieder sind die flüsternden Stimmen der Besucher zu hören.

Die berühmte Therme Vals und was ein beteiligter Handwerker sagt

In der Therme Vals erzählt ein Handwerker von seiner Arbeit an den Treppengeländern. Zumthor habe einmal zu ihm gesagt: «Ich verputze keine Wände, sondern ich zeige, wie es gebaut ist». Ein Satz, der viel über seine Architektur verrät: Materialien und Konstruktion sollen nicht versteckt, sondern sichtbar gemacht werden.

Beeindruckend ist der Besuch in der Bruder-Klaus-Kapelle in der Eifel. Sie ist dem Lieblingsheiligen von Zumthors Mutter gewidmet, wie er im Film erzählt. Man kann das Gebäude als Allegorie für Trauer verstehen. Der Innenraum ist mit verkohltem Holz ausgekleidet, das langsam heller wird. «Irgendwann ist das nicht mehr schwarz - so ist das Leben», sagt Zumthor.

Zu den eindrücklichen Passagen zählt auch der Besuch im Zinkminenmuseum in Sauda in Norwegen. Die Schauspielerin Aoi Yamada (bekannt aus Wenders' «Perfect Days») folgt dort den Regentropfen an den Fenstern und bewegt sich tänzerisch durch die Räume. Architektur wird hier nicht erklärt, sondern durch Bewegung sichtbar.

Spannend: Zumthors Entwürfe

Wenders zeigt nicht nur die fertigen Bauwerke, sondern auch, wie sie entstehen. Die Entwürfe, Modelle und Arbeitsprozesse machen nachvollziehbar, wie aus einer Idee ein Gebäude wird.

Einen dunkleren Ton schlägt der Film beim Hexenmahnmal im norwegischen Vardø an. Der Zuschauer begleitet die US-Schriftstellerin Siri Hustvedt, die das Gebäude besichtigt. In einem dunklen Gang hängen Lichter für die einzelnen Opfer der Hexenprozesse im 17. Jahrhundert. Hustvedt erinnert daran, dass die Beschuldigten keine Chance hatten, ihre Unschuld zu beweisen.

Über Zumthors Beweggründe, Häuser zu bauen

Zwischendurch kommt der Architekt selbst zu Wort. Er sagt zum Beispiel: «Der Raum, in dem ich bin, und die Hülle, das Haus, das ist zwischen mir und der Welt. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich Fenster, kann ich Öffnungen in die Welt machen. Aber von einem geborgenen Ort aus. Und warum mache ich das? Also, ich schau' in meine Jugend und ich sehe natürlich, da war keine Geborgenheit und kein Schutz.»

«From Inside Out - Die Architektur von Peter Zumthor» ist eine Annäherung, die sich Zeit nimmt. Man muss auch als Zuschauerin etwas Muße mitbringen. Dass Wenders den Architekten so lange begleitet hat, passt zu seinem Verständnis vom Filmemachen. Bei den Filmfestspielen in Venedig, wo das Werk Premiere feierte, sagte Wenders, er schätze am Dokumentarfilm gerade, dass man sich auf einen Prozess einlasse, ohne dessen Ausgang zu kennen.