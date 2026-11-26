Dresden (dpa) - Die Kastelruther Spatzen aus Südtirol schenken ihren Fans in der Adventszeit Livemusik und ein neues Album. Am Freitag (27. November) erscheint das neue Studioalbum: «Hollywood in Kastelruth».

Mit Fernweh will Sänger Norbert Rier den Titel des Albums nicht in Verbindung bringen. Es habe zwar schon öfter Anfragen für Konzerte in den USA gegeben und man habe auch einen Auftritt in Kanada absolviert, aber Deutschland, Österreich, die Schweiz und Südtirol würden auch künftig die wichtigsten Regionen für Auftritte bleiben.

Die Band will auch auf der neuen Scheibe «Lieder für die Seele» bringen, «Geschichten, die das Leben schreibt», heißt es in der Ankündigung zur Veröffentlichung. Das sei die DNA der Kastelruther Spatzen. Man habe Songs eingefangen, die «wie Filmszenen wirken». «Jeder Track ist eine kleine Geschichte, die fesselt, berührt und manchmal auch zum Nachdenken bringt, aber auch zum Feiern und Mitsingen.»

Weihnachtstour mit Liedern zum Fest

Die Kastelruther Spatzen gehören zu den erfolgreichsten Bands ihres Genres und gehen demnächst wieder auf Weihnachtstour. Sie beginnt am 1. Dezember im Dresdner Kulturpalast und führt in den beiden Tagen danach in die Stadthallen von Chemnitz und Cottbus.

Mit dem Programm wolle man die Fans auf die Weihnachtszeit einstimmen, sagt Rier. Neben Weihnachtsliedern seien auch Lieder mit Texten und Themen dabei, die aus dem Leben gegriffen sind und Menschen persönlich ansprechen. «Die Weihnachtstour ist für uns immer ein tolles Erlebnis, das wir gemeinsam mit dem Publikum sehr genießen.»

Rier kritisiert Pomp bei Schlagershows

Dabei will die Band weiter mit Bodenhaftung überzeugen. Rier wünscht sich weniger Pomp bei Schlagershows. «Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Aufwand übertrieben wird», sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Für volkstümlichen Schlager brauche man zur Untermalung weder Pyrotechnik noch spezielle Lichteffekte oder Bühnennebel. Zudem sollte man bei den großen TV-Shows auch mehr Nachwuchskünstlern eine Chance geben. «Die Großen in der Branche werden extrem gepusht.» Das Menschliche könne so leicht verloren gehen. Der Nachwuchs komme häufig zu kurz.

Rier nach Herzoperation wieder in Form

Rier hatte sich 2025 einer Herzoperation unterziehen müssen und ließ sich bei der Weihnachtstour im vergangenen Jahr dann von seinem Sohn Alexander vertreten.

Er sei mit der Genesung zufrieden, müsse sich aber immer noch ein wenig schonen, sagte er jetzt. «Ich möchte mit der Musik so lange weitermachen, wie sie mir Freude bereitet und die Gesundheit mitspielt.» Der größte Stress bei den Tourneen seien die langen Fahrten. «Wenn ich sehe, dass es den Leuten gefällt, bin ich sehr zufrieden. Das Schönste ist, wenn die Leute nachher sagen: "Danke für die schönen Lieder".»