Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Ben Stiller (60) begegnete seinem Kollegen Owen Wilson (58) eigenen Angaben zufolge erstmals bei einem miserablen Vorsprechen. «Owen kam herein und lieferte, glaube ich, eines der schlechtesten Vorsprechen ab, die ich je gesehen habe», schilderte Stiller in der «Drew Barrymore Show». «Er wirkte total hölzern und war einfach nicht gut, aber irgendetwas an ihm war wirklich witzig.»

Stiller suchte damals als Regisseur nach Schauspielern für seinen Film «Cable Guy - Die Nervensäge» (1996). Vor dem Vorsprechen habe er Wilson in einem Kurzfilm gesehen und seine Darstellung darin eigentlich «brillant» gefunden, erzählte Stiller. Weil er selbst ebenfalls «furchtbar» im Vorsprechen sei, habe er Wilson dann trotzdem eine kleine Rolle in seinem Film gegeben. Bei den Dreharbeiten zu Wilsons Szene «hatte ich so viel Spaß mit ihm, und wir wurden Freunde», erzählte Stiller.

Stiller und Wilson hatten danach noch einige weitere gemeinsame Projekte und standen unter anderem für beide «Zoolander»-Filme (2001 und 2016), Wes Andersons «Die Royal Tennenbaums» (2001) sowie die Action-Komödie «Starsky & Hutch» (2004) gemeinsam vor der Kamera. Im vierten Teil der Saga um die Focker-Familie, «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich», sind die beiden Freunde auch wieder gemeinsam zu sehen. Die Komödie, in der auch Robert De Niro und Ariana Grande mitspielen, ist seit dieser Woche in den Kinos.