Oscar-Preisträgerin Eva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Eva Marie Saint, die in den 1950er Jahren durch die Filme «Die Faust im Nacken» und «Der unsichtbare Dritte» berühmt wurde, ist tot. Sie starb im Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie ihr Sprecher Jeff Sanderson mitteilte. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es weiter. Ihr Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» werde mit Blumen dekoriert, kündigten die Verleiher der Plaketten an.

Auf Anhieb einen Oscar

Gleich mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama «Die Faust im Nacken» kam die Schauspielerin zu Oscar-Ehren. Saint, die ihre Karriere mit Theaterauftritten und Fernsehrollen begann, hatte ihre Filmpremiere an der Seite von Marlon Brando in dem berühmten Hollywood-Drama «On the Waterfront» («Die Faust im Nacken») unter der Regie von Elia Kazan.

Der Film gewann 1955 acht Oscar-Trophäen, darunter als bester Film, für Regie, Hauptdarsteller Brando und Nebendarstellerin Saint. In dem brutalen Film über Gangster-Gewerkschaften in New York spielte sie die zarte Freundin von Brandos Figur eines Hafenarbeiters. Bei der Oscar-Verleihung war Saint hochschwanger und scherzte auf der Bühne in ihrer Dankesrede, dass das Baby gleich hier kommen könnte.

Berühmte Co-Stars

1959 glänzte sie an der Seite von Cary Grant in dem Hitchcock-Thriller «North by Northwest» («Der unsichtbare Dritte»). Mit Paul Newman drehte sie den Monumentalfilm «Exodus», mit Gregory Peck den Western «Der große Schweiger». In ihrer langen Hollywood-Laufbahn stand die Schauspielerin unter anderem mit Stars wie Montgomery Clift, Henry Fonda, Richard Burton, Warren Beatty und Burt Lancaster vor der Kamera.

Noch im hohen Alter vor der Kamera

Bis ins hohe Alter wirkte Saint in Film- und Fernsehproduktionen mit. Wim Wenders holte sie für eine Rolle in «Don't Come Knocking» (2005) vor die Kamera. 2006 hatte sie eine Nebenrolle in «Superman Returns», 2014 drehte sie an der Seite von Colin Farrell «Winter's Tale». Die Schauspielerin war fünfmal für einen Emmy-Preis nominiert und gewann die Fernsehtrophäe für ihre Rolle in der Miniserie «People Like Us» (1990).

1951 heiratete sie den Regisseur und Produzenten Jeffrey Hayden. Sie hatten zwei Kinder und waren 65 Jahre bis zu Haydens Tod im Jahr 2016 zusammen.