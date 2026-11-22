Palm Springs (dpa) - Ein Meer aus Rosen, ein herausgeputzter Hund und ein strahlendes Paar: US-Popstar Miley Cyrus hat Eindrücke ihrer Hochzeit mit Schlagzeuger Maxx Morando (28) mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram zeigte sich die 33-Jährige in strahlendem Weiß an Morandos Seite: Ein Bild zeigt sie umgeben von Rosen, während umstehende Gäste applaudieren. Ein anderes zeigt das Paar mit einem Hund, der eine festliche Schleife trägt.

Betitelt ist der Post mit «M+M», einem Herz und dem Datum von Samstag. Beiträge in der Story der Sängerin sind mit ihrem eigenen Song «Let's get married» («Lass uns heiraten») unterlegt.

Durchbruch mit «Hannah Montana»

Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet, die beiden sollen sich am Samstag im kalifornischen Palm Springs das Ja-Wort gegeben haben. Grundlage war ein Bericht des Magazins «Entertainment Tonight».

Für Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie «Hannah Montana» gefeiert hatte und danach eine erfolgreiche Musikerin wurde, ist es die zweite Ehe. Sie war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth («Die Tribute von Panem») verheiratet.

Früheres Haus von Frank Sinatra

Die Verlobung mit Morando hatte sie Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben. Mit dem Schlagzeuger der Band Liily war sie laut früheren eigenen Angaben damals bereits rund vier Jahre zusammen.

Bei der Hochzeit sollen nach den Medienberichten auch mehrere Prominente dabei gewesen sein - darunter Country-Star Billy Ray Cyrus, der Vater der Braut. Der Sänger der Band The Flaming Lips, Wayne Coyne, soll die Trauung vollzogen haben. Beim Ort der Hochzeit soll es sich um ein früheres Haus des 1998 gestorbenen Sängers Frank Sinatra handeln.