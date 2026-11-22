Düsseldorf (dpa/lnw) - Bayer, Deutsche Bank, Haniel und bald auch Evonik - diese großen Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie trennen oder trennten sich von ihren umfangreichen Kunstsammlungen. Teures wandert in den Auktionssaal, weniger Hochwertiges wird oft online versteigert - und manchmal können sogar Mitarbeiter noch ein Schnäppchen machen.

Früher war es für Industrieunternehmen üblich, eigene Kunstsammlungen aufzubauen. Inzwischen trennen sich immer mehr Konzerne von ihren oft umfangreichen Sammlungen, mit denen einst Büros und Flure ausgestattet wurden. Warum aber wollen Unternehmen ihre hochkarätigen Werke von Warhol, Beckmann oder Lüpertz loswerden? Passt Kunst nicht zur Krise? Oder ist in Zeiten von Homeoffice und Großraumbüros kein Platz mehr für Bilder?

Anfang Dezember große Versteigerung bei Evonik

Das Essener Chemieunternehmen Evonik lässt ab dem 2. Dezember einen großen Teil seiner Sammlung in Köln versteigern, darunter Werke von Markus Lüpertz, Imi Knoebel und Emil Schumacher, die von 100.000 bis 150.000 Euro taxiert werden. Hinzu kommen 450 Arbeiten, die das Auktionshaus Van Ham online anbietet. Darunter sind große Namen wie Max Ernst oder Sigmar Polke. Der Gesamtwert wird auf etwa eine Million Euro geschätzt - für ein Unternehmen wie Evonik keine große Summe.

Wirtschaftliche Gründe habe der Kunstverkauf nicht, sagt auch eine Evonik-Sprecherin. Mit dem Umzug vom RAG-Hochhaus in die neue Konzernzentrale in Essen passe das bisherige Kunstkonzept nicht mehr. Außerdem gehöre es nicht zum Unternehmensauftrag, sich dauerhaft um Kunstobjekte zu kümmern. «Dieser Ansatz ist heute nicht mehr zeitgemäß und kann durch andere gesellschaftliche Gruppen besser erfüllt werden.» Der Erlös fließe in die Evonik Stiftung, um Bildung und Wissenschaft zu fördern.

Weniger Wand

Ein Unternehmen sei eben kein Museum, sagt auch Van-Ham-Chef Markus Eisenbeis. «Unternehmen verändern sich - das kann ja auch heißen, sie geben Standorte auf, die fusionieren, ziehen um.» Aus Einzelbüros würden Workspaces. «Da ist faktisch viel weniger Wand», sagt Eisenbeis. «So banal das klingt, aber Kunst braucht in der Regel Wand.» In Zeiten von Homeoffice spiele zudem die Präsenz von Kunst im Unternehmen keine so große Rolle mehr.

Trotz Millionenerlösen ist der Verkauf von Unternehmens-Kunstsammlungen aus Expertensicht eher ungeeignet, um eine Bilanz zu konsolidieren. Das Geld wandert meist in Engagements, mit denen Konzerne mehr Außenwirkung erzielen können.

Die Versteigerung der Sammlung der Bayer AG mit Arbeiten von Andy Warhol, Max Beckmann und Henry Moore erbrachte laut Van Ham 2025 allein in der Abendauktion rund 5,6 Millionen Euro. Der Verkauf wurde mit veränderten Arbeitswelten begründet.

Auch die Deutsche Bank trennte sich in den vergangenen Jahren von teurer Kunst. Ein Werk von Ernst Wilhelm Nay erzielte bei Ketterer in München 2021 rund 2,2 Millionen Euro. Werke aus der Sammlung Haniel erbrachten 2020 rund 3,5 Millionen Euro. Demnächst versteigert Ketterer eine Schweizer Firmensammlung mit rund 130 Werken. Schätzwert: mindestens drei Millionen Euro.

«Unternehmenssammlungen entwickeln sich seit jeher mit den Unternehmen», sagt Auktionshausinhaber Robert Ketterer. «Umstrukturierungen und hybride Arbeitsmodelle mit flexiblen Bürolandschaften können ebenso Anlass für Verkäufe sein wie eine neue kuratorische Ausrichtung.» Aber auch eine außergewöhnliche Wertsteigerung könne einen Verkauf nahelegen. «Mit dem Wert wachsen die Anforderungen an Sicherheit und Versicherung, sodass sich manches Werk nur noch unter erheblichem Aufwand im Unternehmensalltag präsentieren lässt.»

Kunst zum Mitnehmen

Bei Bayer und Evonik konnten übrigens auch Mitarbeiter Kunst zum Schnäppchenpreis mitnehmen. Die Konzerne organisierten Verkaufsausstellungen. Für einen Ticketpreis von 50 Euro konnten Evonik-Angestellte sich je ein Werk aussuchen - «und so ein Stück Unternehmensgeschichte mit nach Hause nehmen», sagt eine Sprecherin. In einer ersten Aktion wurden in Essen so 250 Objekte verkauft.

Von Bayer übernahm Van Ham sogar rund 3.000 Werke. Davon wurden rund 2.000 Arbeiten in Leverkusen ausgestellt und ebenfalls gegen den Kauf einer 50-Euro-Eintrittskarte verkauft. Die Einnahmen kamen einem Hospizzentrum zugute. «Kunst für alle - und das Lager war leer», bilanziert Eisenbeis.

Pflege von Kunst ist zu aufwendig

Auch wenn Erlöse durch Sammlungsverkäufe von Unternehmen in der Regel für die Bilanz eher unbedeutend sind, könnte der Verkauf auch signalisieren, dass sich ein Unternehmen in Zeiten der Krise und des Arbeitsplatzabbaus teure Kunst nicht mehr leisten möchte. «Wir leben in einer Zeit, in der die Unternehmensleitungen von allen Seiten beobachtet werden», sagt Rodger Masou, Geschäftsführer des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft.

«Wenn Kunst oder Kultur als selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur verstanden werden, dann können sie nicht losgelöst von Veränderungen in der Gesellschaft gesehen werden», sagt Masou. Für manche Unternehmen sei es dann sinnvoller, die Kulturförderung anders zu platzieren, weil sie sich keine Sammlung erlauben wollten, die mit Personalkosten aufwendig gepflegt und verwaltet werden müsse.

Während der jahrzehntelangen Tätigkeit baute auch der Kulturkreis eine Sammlung auf - und lässt bei Lempertz in Berlin demnächst 300 Werke zu Festpreisen veräußern. Masou sagt: «Unser Auftrag als eingetragener Verein ist nicht, Kunstwerke zu verwahren oder mit ihnen zu spekulieren, sondern junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern.»