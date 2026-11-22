New York (dpa) - Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's versteigert im Dezember seltene Manuskripte des Musikgenies Bob Dylan. Unter den Hammer kommen etwa handschriftlich verfasste Notizen zu dem Lied «Subterranean Homesick Blues», die Mitte der 60er Jahre entstanden sind. Die drei mit schwarzer Tinte beschriebenen Seiten werden auf einen Wert von 400.000 bis 600.000 US-Dollar geschätzt.

Zwei Seiten mit Versen des Anti-Kriegsliedes «Masters of War» sollen ebenfalls einen neuen Besitzer finden und werden auf 350.000 bis 400.000 US-Dollar geschätzt. Wer die Dokumente heute besitzt und vom Verkauf profitiert, ist nicht bekannt.

Aufnahme eines Privatkonzerts

Daneben wird auch das sogenannte «McKenzie Tape» versteigert - die bisher unveröffentlichte Aufnahme eines Privatkonzerts von Bob Dylan in der Wohnung von Eve und Mac McKenzie. Das Ehepaar nahm Dylan in seinen ersten Jahren in New York auf. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1963 und wird auf 15.000 bis 20.000 US-Dollar geschätzt.

Bob Dylan gilt als einer der einflussreichsten Musiker und Songtexter aller Zeiten. Mit Liedern wie «Blowin’ in the Wind» wurde er in den 1960er Jahren zur Stimme einer Generation und zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Im Laufe seiner Karriere erfand er sich musikalisch immer wieder neu – von Folk über Rock und Country bis Gospel. Obwohl er seine Rolle als Idol stets ablehnte und sich zeitweise bewusst von seinen Fans distanzierte, blieb sein Einfluss auf die Musikgeschichte ungebrochen. 2016 erhielt er den Literaturnobelpreis.

Auch mit Mitte 80 steht Dylan noch auf der Bühne. An diesem Sonntag gibt er in Frankfurt sein letztes von sieben Deutschland-Konzerten auf seiner aktuellen Tour.