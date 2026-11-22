Baden-Baden (dpa) - Der Fernsehmoderator und Erfinder der TV-Show «Wetten, dass..?», Frank Elstner, wird bei der Neuauflage des Formats Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm «mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend», sagte er der «Bild»-Zeitung. Eine Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb absagen müssen - «so gern ich auch dabei wäre».

Stattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen. Er sei gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren schlagen. Der 84-Jährige sei sich sicher, dass die Show ein Erfolg werde: «Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung.»

Elstner hat «Wetten, dass..?» erfunden und von 1981 bis 1987 insgesamt 39 Mal moderiert. Sein Nachfolger Thomas Gottschalk führte 154 Mal durch die Show, zuletzt im November 2023. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation am 5. Dezember vorerst einmalig.