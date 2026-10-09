Thomalla öffnet für RTL+ das Reality-«House of Villains»

Köln (dpa) - Moderatorin Sophia Thomalla bekommt es 2027 mit den berüchtigtsten Realitystars zu tun: RTL+ bringt das Format «House of Villains» nach Deutschland. In der Show, deren Titel man mit «Haus der Schurken» oder «Haus der Bösewichte» übersetzen könnte, sollen Protagonisten unter einem Dach versammelt werden, die für «klare Kante, große Egos, taktische Spielchen und beste Unterhaltung» bekannt sind, wie es RTL formuliert. «Hier ziehen garantiert nicht die Netten ein.» Konkrete Namen wurden noch nicht genannt.

Gespielt wird in der Sendung um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro, das sich ein «Ultimativer Super Villain» sichern kann. Es gehe um Macht, Taktik und Loyalität, so der Sender. «Es wird taktiert, provoziert und um jeden Vorteil gekämpft.»

Für Thomalla ist es ein weiterer Job im Reality-Genre. Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem als Moderatorin des Dating-Formats «Are You the One?».

«House of Villains» basiert auf dem gleichnamigen Format von NBCUniversal und wird weltweit lizenziert. Die deutsche Adaption wird von ITV Studios Germany im Auftrag von RTL+ produziert.