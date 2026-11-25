Oslo (dpa) - Marius Borg Høiby hat in der Untersuchungshaft einen neuen Job an Land gezogen: Der älteste Sohn (29) von Norwegens Königin Mette-Marit arbeitet laut norwegischen Medien als Tischler. Høibys Verteidiger Alexander Greaker sagte dem Fernsehsender TV2, sein Mandant habe am Montag seinen ersten Arbeitstag gehabt. «Das ist ein wichtiger Teil seiner Rehabilitation.» Høiby mache die Arbeit Spaß.

Der Norweger sitzt seine U-Haft derzeit mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause auf Gut Skaugum, dem Wohnsitz der Königsfamilie, ab. Er darf laut TV2 Zeit in einer Werkstatt verbringen, die nicht weit von seiner Wohnung entfernt liegt.

Verteidiger: «Seine Situation ist nicht mehr so prekär»

Alle vier Wochen muss ein Gericht über die Verlängerung der Untersuchungshaft entscheiden – das nächste Mal am kommenden Montag. Mehrfach hat der 29-Jährige bereits erfolglos die Freilassung beantragt. Diesmal habe Høiby einer Verlängerung aber bereits vorab zugestimmt, sagte sein Verteidiger TV2: «Seine Situation ist nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen.»

Høiby war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig: In mehreren Punkten hat Høiby Berufung eingelegt, ab Februar wird erneut verhandelt. Der Stiefsohn von Norwegens König Haakon VIII. ist zwar kein Prinz, wuchs aber mit den Kindern des Königspaares auf und wird deshalb häufig als Bonus-Prinz bezeichnet.