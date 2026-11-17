Kiew (dpa) - Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist nach inoffiziellen Berichten durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Fotos auf ukrainischen Telegramkanälen legen nahe, dass der Brückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Auch der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski leitete auf der Plattform X ein solches Foto weiter.

Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat.