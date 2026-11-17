Mönchengladbach (dpa) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat den «Hells Angels»-Ableger «West Central» in Mönchengladbach verboten und aufgelöst. Laut dem Ministerium steht die Gruppe im Verdacht, schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Am Montagabend gab es eine Razzia gegen die Rocker. Ein führendes «West Central»-Mitglied wurde nach Angaben des Innenministeriums verhaftet.

Den Rockern werden gefährliche Körperverletzung, Handel mit Betäubungs- und Dopingmitteln, Geldwäsche, Erpressung, Bedrohung und Raubdelikte sowie versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen. Nach dpa-Informationen werden auch Verbindungen zu der in der Türkei ansässigen extremistischen Gruppierung «Graue Wölfe», kriminellen Clanangehörigen und Gruppierungen der albanischsprachigen Organisierten Kriminalität geprüft.

Rocker hatten ihr Charter reaktiviert

Die Ermittlungen werden von der Polizei in Mönchengladbach unter der Leitung der Zeos NRW geführt - der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Kriminalität, die bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft angesiedelt ist.

Die Ortsgruppe - auch als Chapter oder Charter bezeichnet - «West Central» wurde nach Angaben des Innenministeriums im Jahr 2019 von abgespaltenen Mitgliedern des Ablegers «MG-City» gegründet und war ab 2021 nach der Verhaftung und Verurteilung von zwei Funktionären zunächst «ruhend» gestellt. Seit April 2025 fanden demnach wieder regelmäßige Treffen in einem Clubhaus statt. Auch dort war die Polizei am Montagabend im Einsatz.

Reul: Polizei hat im Verborgenen ermittelt

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: «Die Polizei Mönchengladbach hat im Verborgenen ermittelt, Erkenntnisse zusammengetragen und nicht nachgelassen. Dieser lange Atem zahlt sich heute mit dem Vereinsverbot aus. Doch die Arbeit endet heute nicht. Jetzt müssen die Beweismittel ausgewertet werden, um die Ermittlungen weiterzuführen.»

Die Verbotsverfügung umfasst das Vereinsverbot, das öffentliche Zeigen von Kennzeichen des Vereins und die Gründung von Nachfolge- und Ersatzorganisationen.

Im April hatte das nordrhein-westfälische Innenministerium bereits den «Hells Angels»-Ableger in Leverkusen verboten. Im September wurden führende Köpfe der «Hells Angels» in Duisburg verhaftet.