Prag (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge sind in Prag Dutzende Menschen verletzt worden. Mehrere Personen seien schwer verletzt worden, die übrigen leicht, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK zufolge. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu der Kollision in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Betrieb auf der wichtigen Strecke in der tschechischen Hauptstadt wurde vorübergehend eingestellt. Fernverkehrszüge wurden in anderen Bahnhöfe umgeleitet. Von dort können Reisende auf die U-Bahn ausweichen. Nach ersten Informationen geschah der Unfall gegen sieben Uhr morgens mit niedriger Geschwindigkeit.

Warum sich die Züge auf demselben Gleis begegnen konnten, war zunächst unklar. Der eine kam aus Mlada Boleslav, der andere war gerade in Richtung Milovice abgefahren. Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem «sehr ernsten Ereignis», dessen Ursachen und Umstände untersucht würden. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Feiertag in Tschechien

Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Daher dürften die Züge weniger ausgelastet gewesen sein. Am «Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie» wird zum einen an die Samtene Revolution, die demokratische Wende von 1989, erinnert, zum anderen an die blutige Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer 1939.