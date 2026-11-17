Berlin (dpa) - Die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist einer Studie zufolge etwas gesunken. So sank die Lebenszufriedenheit um 0,09 Punkte auf 7,00, heißt es im SKL Glücksatlas 2026. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden). Grund für den Rückgang sind demnach hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere bei jungen Menschen und Familien.

Es sei weniger entscheidend, dass der Anteil der Unzufriedenen leicht von 8 auf 9 Prozent gestiegen ist, heißt es in dem Glücksatlas. Größere Auswirkungen habe, dass der Anteil der Hochzufriedenen von 48 auf 44 Prozent gesunken sei.

Immer mehr Deutsche sind mit ihrem Leben «mäßig zufrieden»

Insgesamt seien die Deutschen nicht unzufriedener, das Glück verlagere sich aber zur Mitte hin. «Immer mehr Deutsche sind mit ihrem Leben mäßig zufrieden», sagt Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, wissenschaftlicher Leiter des SKL Glücksatlas, dessen Partner die Staatliche Klassenlotterie (SKL) ist. Grund zur Sorge sei das neue Niveau nicht: Die Deutschen sind dem Atlas zufolge etwa so zufrieden wie vor zehn Jahren.

Basis des SKL Glücksatlas sind zwölf repräsentative Befragungswellen des Instituts für Demoskopie Allensbach, bei denen zwischen Juli 2025 und Juni 2026 insgesamt 12.461 Menschen in Deutschland befragt wurden. Auch Daten aus einem Online-Panel des Meinungsforschungsinstituts Ipsos wurden für vertiefende Analysen herangezogen.