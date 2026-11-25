Berchtesgaden (dpa) - Zumindest der goldene Aufzug hat das verheerende Feuer weitgehend unbeschadet überstanden. Die Fahrt auf 1.834 Meter Höhe funktioniert - für die Arbeiter am niedergebrannten Kehlsteinhaus ist es wenigstens eine Erleichterung bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe: Sie sollen die Ruine von «Hitlers Teehaus» in den Berchtesgadener Alpen nach dem verheerenden Brand Ende Oktober winterfest machen.

Mit dem goldenen Aufzug können nun zumindest die Baumaterialien dafür leichter und unabhängig von Wind und Wetter zu dem schwerbeschädigten Gebäude gebracht werden - auch wenn der Glanz im Innenraum dafür verdeckt werden muss. Schaltafeln sollen verhindern, dass die Last die mit Messing verkleidete Kabine zerkratzt.

Welche Ursache hatte das Feuer am Obersalzberg?

Im Kehlsteinhaus selbst wären Kratzer momentan wohl das geringste Problem. Am 23. Oktober, einem Freitagabend, war in dem historisch belasteten und auch deshalb bei Ausflüglern und Touristen bekannten Gebäude am Obersalzberg ein verheerender Brand ausgebrochen. Bis tief in die Nacht versuchten zahlreiche Feuerwehrleute, die Flammen zu löschen - am Ende stand nur noch eine Ruine.

Verantwortlich sein soll dafür ein damals 33-Jähriger, der kurz nach dem Ausbruch des Brands festgenommen wurde. Er wurde als psychisch krank eingeschätzt und vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Während die Polizei in dem Fall ermittelte, stellte sich die Frage: Was tun mit «Hitlers Teehaus», das Teil des berüchtigten Führersperrgebiets Obersalzberg war?

Kann die Ruine in den bayerischen Alpen winterfest werden?

Das ist angesichts der exponierten Lage durchaus knifflig, denn gerade große Bauteile lassen sich kaum über die enge Straße nach oben bringen. Ein Transporthubschrauber musste her, der Kranelemente an ihren vorgesehenen Standort brachte und bei der Montage unterstützte. Auch für Material wie Absperrungen und Gerüste wird ein Hubschrauber eingesetzt.

Inzwischen ist die Ruine zumindest mit einem Notdach gegen weiteren Verfall gesichert worden - Schnee, Frost und Nässe sollen ihr möglichst wenig anhaben. «Solange es die Witterung zulässt, werden die Aufräumarbeiten im Gebäude und auf der Terrasse fortgesetzt», kündigte der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden kürzlich an. «Der eigens für die Sicherungsmaßnahmen errichtete Baukran bleibt über den Winter stehen.»

Wie gehen die Arbeiten in der hochalpinen Region weiter?

Vorerst bleibt das Gelände für Besucher gesperrt, für Drohnenpiloten gilt eine Flugverbotszone. Der historische Aufzug ist nun wichtig, um den Baufirmen einen sicheren und witterungsunabhängigen Zugang zum Gebäude zu ermöglichen. Ziel ist es, möglichst viel Substanz zu erhalten.

«Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer beeindruckt, wie zügig die Arbeiten vorangegangen sind», sagte der Berchtesgadener Landrat Michael Koller (Freie Wähler) bei einer Begehung des einst imposanten Ausflugsziels. Der alte Dachstuhl mit seinen schweren Balken sei weitgehend weg, Vermessungsarbeiten seien gestartet worden.

Wiederaufbau ja - aber wie?

Dass das Kehlsteinhaus genau so wieder aufgebaut werden könnte, wie es vor dem Brand aussah, gilt aktuell als unwahrscheinlich. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Markus Blume (beide CSU) haben bereits den Wiederaufbau angekündigt - der Freistaat ist Eigentümer des Hauses. Doch Experten haben sich gegen eine genaue Rekonstruktion ausgesprochen.

Auch aus dem Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, der das Haus seit 1960 verwaltet, kamen zuletzt entsprechende Signale. Ein Wiederaufbau im alten Zustand sei nicht seine «favorisierte Variante», sagte der Vorsitzende Bartl Wimmer bei einer Verbandsversammlung. Es müsse ein neues Konzept geben; das Haus müsse Teil der Erinnerungskultur bleiben.

Landrat Koller sprach von einem «interpretativen Wiederaufbau». Es brauche einen Bildungsaspekt und einen touristischen Nutzen. Das würde bedeuten, dass auch wieder eine Gastronomie eingerichtet würde.

Ähnlich hatte sich der Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Sven Keller, geäußert. «Es gibt einen Grund, warum das Gebäude bis heute faszinierend wirkt, das wirkt unwillkürlich weiter. Jetzt, wo das Gebäude zerstört oder mindestens schwer beschädigt ist, kommt eine 1:1-Rekonstruktion nicht infrage», sagte Keller. Eine Kostenschätzung gibt es öffentlich bisher nicht.

Was soll mit dem historisch belasteten Ort geschehen?

Das Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wurde zuletzt als frei zugängliche Berggaststätte genutzt.

Das denkmalgeschützte Haus zieht jährlich um die 300.000 Touristen an. Nahezu 100 Menschen sichere es einen Arbeitsplatz, erzählte Wimmer. «Das ist, glaube ich, für die Region wichtig. Wir leben vom Tourismus.» Das Gebäude habe eine Strahlkraft, mit der aber verantwortlich umgegangen werden müsse. «Also eine reine touristische Vergnügungsstätte käme für mich nicht infrage. Aber den Ort jetzt hier einfach auszuradieren, glaube ich, wäre nahezu genauso verantwortungslos.»

Jährlich kämen siebenstellige Beträge, die durch das Haus erwirtschaftet würden, gemeinnützigen Zwecken im gesamten Landkreis zugute. Wimmer hofft daher, dass das Kehlsteinhaus so schnell wie möglich wiederaufgebaut wird. «Wir warten jetzt einfach auf den Grundsatzbeschluss des Freistaates. Dann stellt sich heraus, wer darf was machen, und dann werden wir anpacken.»