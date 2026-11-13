Sechs Tote in Stade - Anklage gegen zwei Frauen

Stade (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade könnten zwei Frauen bald vor Gericht stehen. Viereinhalb Monate nach der Tat erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, wie die Behörde mitteilte. Sie legt der Partnerin des mutmaßlichen Schützen sechsfachen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen zur Last, der Fahrerin des Fluchtautos Beihilfe zum Mord.

Bei dem Angriff am 29. Juni kamen sechs Menschen ums Leben. «Die Opfer waren arglos und haben nicht mit einem Angriff während des Gesprächs gerechnet», teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Was in der Jugendhilfeeinrichtung passiert sein soll

Ein Mann soll bei einem Gespräch in der Mutter-Kind-Einrichtung westlich von Hamburg vier Frauen und zwei Männer getötet haben. «Der Schütze hatte während eines Gesprächs in der Jugendhilfeeinrichtung plötzlich mit einer mitgebrachten halbautomatischen Pistole auf die anwesenden Mitarbeiter geschossen», teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Drei Opfer arbeiteten in der Einrichtung. Bei den anderen handelte es sich um Beschäftigte des Jugendamts der Region Hannover, die nur für das Gespräch nach Stade gefahren waren. Nach der Tat stieg der 45-Jährige als Beifahrer in ein Auto und flüchtete. Die Polizei verfolgte den Wagen und feuerte Schüsse ab. Sie nahmen den Schützen und die Fahrerin fest.

Der 45-Jährige kam nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Drei Wochen später, am 21. Juli, fand ihn ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Bremervörde tot in seiner Zelle. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Schützen wurden daraufhin eingestellt.

Die Ermittler gehen nach früheren Angaben davon aus, dass ein Streit um das Sorgerecht das Motiv für die Tat war. Den Eltern war das Sorgerecht entzogen worden, weil ihr drei Monate altes Baby eine Hirnblutung hatte. Ärzte vermuteten ein Schütteltrauma, ein Gutachten bestätigte später die Diagnose. Ein Gericht entschied daraufhin, dass die Mutter mit ihrem Kind in der Stader Einrichtung leben soll. Beide Eltern gingen juristisch dagegen vor.

Welche Rolle spielten die Frauen?

Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass die Partnerin des mutmaßlichen Schützen in dessen Pläne eingeweiht war. Die 34-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit soll «von den Absichten des mutmaßlichen Täters gewusst, sein Motiv geteilt und ihn sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Tat aktiv unterstützt zu haben», teilten die Ermittler mit.

Auch die Fahrerin des Fluchtwagens soll vorab im Bilde gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft der 65-jährigen Deutschen vor, den Mann bei der Vorbereitung unterstützt und anschließend mit einem Auto vom Tatort weggebracht zu haben. Die Ermittler werten das als Beihilfe zum Mord in sechs Fällen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befinden sich beide Frauen weiter auf freiem Fuß, Haftbefehle gegen sie liegen momentan nicht vor.

Auch mutmaßlicher Waffenverkäufer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft klagt nach eigenen Angaben auch den mutmaßlichen Verkäufer der Tatwaffe an. Der Mann wurde bereits Ende August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Demnach soll ein 49 Jahre alter Kioskbesitzer aus Berlin dem späteren Schützen wenige Tage vor der Tat sowohl die Pistole als auch 21 Schuss Munition verkauft haben. «Aufgrund der näheren Umstände des Kaufes musste er davon ausgehen, dass mit der Waffe zeitnah auf Menschen geschossen werden würde», teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Die Behörde wirft dem Mann deshalb vor, durch den Waffenverkauf zu dem Tod der sechs Menschen beigetragen zu haben. Auch unerlaubter Waffenbesitz und Waffenhandel werden dem 49-Jährigen zusätzlich vorgeworfen.

Wie es nun weitergeht

Beide Verfahren sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft miteinander verbunden werden. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Stade muss nun über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Bis zu einer Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.