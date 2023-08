"Gewinde beschädigt": Klage erfolgreich, auch platte Dosen geben Pfand

Bußgeld für Urinieren im Freien: So teuer ist Wildpinkeln Gefällt mir Merken Teilen

Wildpinkeln, also das Urinieren in der Öffentlichkeit an unangebrachten Orten, ist in den meisten Ländern gesetzlich verboten und kann mit Geldstrafen geahndet werden. Die genaue Höhe der Strafe variiert je nach Land, Region und den örtlichen Gesetzen. Wie die Lage in Bayern ist, haben wir für euch zusammengefasst.