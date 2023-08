6-Minuten-Schnacksel-Regel soll euer Sexleben heißer machen

Das steckt hinter der 6-Minuten-Regel

Laut einer neuen Studie, die vom Kondomhersteller Trojan und dem gemeinnützigen "Sex Information and Education Council of Canada" (SIECCAN) in Auftrag gegeben wurde, gilt die sogenannte "Sechs-Minuten-Regel". Die Studie, an der 1 500 Kanadier im Alter von 18 bis 24 Jahren teilnahmen, ergab, dass Menschen aller Sexualitäten, die sechs oder mehr Minuten lang "vor dem Sex zärtliches Verhalten" zeigen (Knutschen, Kuscheln, Dinge unterhalb der Gürtellinie usw.), mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie "sexuell sehr zufrieden" sind. Ein noch höherer Prozentsatz, nämlich 56 % der Männer und 55 % der Frauen, war zufriedener, wenn sie sich nach dem Sex für die gleiche Zeit mit Zärtlichkeiten beschäftigten.