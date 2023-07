Vollmond über Bayern: Schlafen wir schlechter oder alles Quatsch?

Heumond: Der Vollmond im Juli

Laut „Wetter.de“ könnt ihr den Heumond am besten in den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag beobachten. Das hängt jedoch regional von eurem Wetter ab , da die Nächte laut Experten recht bewölkt sein werden.

Studien belegen Einfluss auf Menschen

Schlaf verkürzt bei Vollmond

In allen Grup­pen gingen die Menschen in den drei bis fünf Tagen vor Voll­mond später ins Bett und schlie­fen kürzer. Der beob­ach­tete Effekt war indes an Orten mit regel­mä­ßi­ger Elek­tri­zi­tät weni­ger stark ausge­prägt. So schlie­fen Menschen ohne Strom in dunk­len Näch­ten 25 Minu­ten länger als in Vollmondnächten. Bei Menschen mit einge­schränk­tem Zugang zu elek­tri­schem Licht dauerte der Schlaf 19 Minu­ten länger, jene mit vollem Zugang ruhten 11 Minu­ten mehr.