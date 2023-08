Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann gilt vor den meisten Schulen ein Tempolimit von maximal 30 Kilometer pro Stunde . Nicht selten wird in solchen Straßen geblitzt und mit einem Bußgeld bestraft, wenn schneller als dreißig gefahren wird. Ist dieses Tempolimit wirklich nur auf Tage der Schulzeit begrenzt und verliert seinen Wert in den Ferien?

"30"-Schild und "Schule"-Schild

Wenn ihr ein 30er Schild in Kombination mit einem "Schule"-Schild seht, dann handelt es sich nur um einen zusätzlichen Hinweis . Ihr befindet euch hier auf einer Straße, in der nicht schneller als dreißig Kilometer pro Stunde gefahren werden darf und die sich zufällig auch vor einer Schule befindet. Dieses "Schule"-Schild deutet lediglich darauf hin, welches Gebäude sich in der Nähe befindet. Die Verkehrsregeln werden durch dieses Schild nicht beeinflusst. Das heißt, in den Ferien gilt weiterhin ein Tempolimit von 30 hm/h.

Hier sieht es etwas anders aus. Ähnlich wie bei Schildern mit der Aufschrift "bei Nässe" oder "Lärmschutz" handelt es sich hier um ein Tempolimit unter gewissen Bedingungen. Ihr befindet euch hier in einer Straße auf der ihr nur 30 km/h fahren dürft, wenn es sich um einen Werktag (also Montag bis Samstag) handelt. An Sonn- und Feiertagen könnt ihr hier also schneller fahren. Meist werden "werktags"-Schilder auch kombiniert mit weiteren Eingrenzung wie "7 bis 16 Uhr" oder "außer Samstags". Hier begrenzt sich das Tempolimit also weiter auf diese Umstände.