Extreme Hitzewelle erreicht Bayern am Wochenende

Die heißesten Tage des Jahres kommen noch auf uns zu! Während es in den letzten Wochen etwas abgekühlt ist und wir ein recht erträgliches Klima genießen konnten, erreicht uns am Wochenende eine Hitzewelle aus der Sahara.

Temperaturen bis zu 35 Grad

Die gegenwärtige Strömung aus dem Westen dreht und wird in den kommenden Tagen aus Südwesten zu uns gelangen. Die kühle Atlantikluft könnt ihr also noch bis Mittwoch genießen. Ab dann beginnt es langsam heißer zu werden und die trockene Luft aus dem Mittelmeerraum wird sich bemerkbar machen. Besonders die Strömung aus Spanien könnte die Temperaturen in die Höhe schießen lassen.

Am Donnerstag könnte laut wetterochs.de ein lauer Westwind für trockene Temperaturen um die 26 Grad sorgen.

könnte laut wetterochs.de ein lauer Westwind für trockene Temperaturen um die 26 Grad sorgen. Die Höchsttemperaturen erreichen dann ab Freitag ab 30 bis zu 34 Grad und halten sich bis Sonntag auf dem Level.

Das ganze Wochenende wird nur eine geringe Abkühlung durch Winde erwartet. Am Sonntag wird, laut deutschem Wetterdienst, auch leicht vor Gewittern in der Mitte und im Süden Bayern gewarnt.