Sinsheim (dpa) - Vier Gegentore, ein Platzverweis und jede Menge Frust: Der FC Augsburg hat für den nächsten Rückschlag der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga gesorgt und auch ohne Trainer Manuel Baum Selbstvertrauen für das anstehende Achtelfinale im DFB-Pokal gesammelt. In Überzahl gewannen die bayerischen Schwaben auswärts mit 4:0 (4:0). Während sie dank ihrer Effektivität einen Sprung in die obere Tabellenhälfte machten, kassierte Hoffenheim bereits die siebte Liga-Niederlage in dieser Saison.

Vor 21.686 Zuschauern trafen für Augsburg Yannik Keitel (12. Minute), Fabian Rieder (23.), Marius Wolf (34.) und Juma Bah (45.+7). Für das Pokal-Duell beim Zweitligisten VfL Bochum am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) scheint das Team gerüstet. Die TSG musste lange in Unterzahl agieren, nachdem Verteidiger Mats Rots wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (20.).

Dünne Personaldecke

Schon vor dem Spiel waren Hoffenheims Abwehrsorgen groß. Zu den ohnehin zahlreichen Ausfällen kam auch noch Wouter Burger hinzu. Er hatte sich unter der Woche gegen Sturm Graz (3:1) eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. Trainer Christian Ilzer reagierte auf den Engpass mit der Umstellung auf eine Dreierkette.

Auch beim FCA fehlte eine wichtige Person - allerdings an der Seitenlinie. Trainer Baum hatte gegen den FSV Mainz 05 (3:1) die Rote Karte gesehen und war deshalb mit einem Innenraumverbot belegt worden. Er sei nun als Fan auf der Tribüne gefordert, hatte der 47-Jährige gesagt. Die Verantwortung übernahmen seine Assistenten um Frank Fröhling.

Baum hatte die spielerische Qualität der Hoffenheimer hervorgehoben und sein Team vor einer «Top-Sechs-Mannschaft» gewarnt. Zwar hatten die Augsburger zuletzt eine Serie von sieben sieglosen Bundesliga-Spielen beendet und die TSG dank der besseren Tordifferenz überholt. Wie viel Arbeit auf sie aber zukommen könnte, ließ die Aufstellung der TSG vermuten - zumindest von der Papierform her. «Nachdem uns hinten die Leute ausgehen ...», hatte sich Ilzer eine mutige Variante offengehalten, den Satz dann jedoch abgebrochen.

Risiko wird nicht belohnt

Der Österreicher setzte auf geballte Offensiv-Power, wurde für das Risiko aber nicht belohnt. Obwohl die Partie in der Anfangsphase fast ausschließlich in Richtung des FCA-Gehäuses lief, jubelten nach einem Eckball überraschend die Gäste. Keitel köpfte ungehindert ein.

Mit Rots' Platzverweis kippte die Partie endgültig. Rieder verwandelte den fälligen Freistoß zum 2:0. Von den Rängen hallte es «Wir wollen euch kämpfen sehen», auf dem Rasen nahm das Unheil weiter seinen Lauf: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck revidierte nach Ansicht der Fernsehbilder eine Elfmeterentscheidung - zum Ärger der Gastgeber. Auf der Gegenseite erhöhten Wolf und Bah.

Bei Tim Lemperle und Co. machte sich Frust breit. Auf eine Aufholjagd warteten die Heimfans, die ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine verabschiedeten, aber vergeblich. Wenngleich man den Hoffenheimern den Willen nicht absprechen konnte, war es für sie ein rundum gebrauchter erster Adventssonntag. Ins Bild passte ein Kopfball des eingewechselten Bernardo, der nur an den Pfosten prallte (65.).