Hamburg (dpa) - Der FC Bayern muss den nächsten Ausfall verkraften. Nun wird auch Allrounder Konrad Laimer den Münchnern fehlen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler hat sich im Bundesligaspiel beim Hamburger SV (0:0) am Samstag eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, wie der FC Bayern heute mitteilte. Laimer (29) muss den Angaben zufolge operiert werden.

Er war in Hamburg, wo Kapitän Joshua Kimmich mit einer Roten Karte vom Platz geflogen war, in der 52. Minute eingewechselt worden und musste kurz vor dem Ende nach einem Tritt humpelnd vom Platz. Die Münchner Personalsorgen wachsen damit weiter. Unter anderem fehlen schon Harry Kane, Ismael Saibari und Manuel Neuer länger.