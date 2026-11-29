Maxhütte-Haidhof (dpa/lby) - Das Auto eines 36-Jährigen ist am Samstagabend auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, blieb das Fahrzeug zunächst mutmaßlich wegen eines Motorschadens liegen. Danach habe es im Motorraum angefangen zu brennen. Das Feuer habe sich auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet.

Die Feuerwehr löschte laut Polizei den Brand und regelte den Verkehr. Die A93 sei zwischen den Anschlussstellen Ponholz und Teublitz in Richtung Norden für rund eine Stunde gesperrt gewesen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden werde auf rund 2.000 Euro geschätzt.