Hamburg (dpa) - Joshua Kimmich war sich selbst ein Rätsel. Nach seiner Roten Karte im Bundesliga-Spiel beim HSV stand der Bayern-Kapitän in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions und versuchte zu erklären, was kaum zu erklären ist. «So richtig verstehen kann ich es nicht», sagte er nach dem Münchner 0:0 zu der Szene in der 44. Minute, als er Hamburgs Alexander Rössing-Lelesiit nach einer Provokation an den Haaren zog und Schiedsrichter Bastian Dankert ihn wegen Tätlichkeit vom Platz stellte.

Drei Tage zuvor hatte der 31-Jährige nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage beim OSC Lille (1:2) seine bemerkenswerte «Der Verein ist nicht größer als der Mensch»-Rede zur Debatte um die Gesundheit seines Teamkollegen Jamal Musiala gehalten. Jetzt sprach er als Anwalt in eigener Sache - und gab sich reumütig.

Kimmich: «Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm»

«Entschuldigen muss ich mich bei der Mannschaft, aber ich kann es auch nicht wirklich erklären», sagte er. «Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben.» Kimmich weiß, dass er um eine Sperre nicht herumkommt. «Ich denke, es wird auf jeden Fall eine Strafe geben. Da werde ich mich auch nicht beschweren können. Also völlig zu Recht.»

Kimmichs Aussetzer und die damit verbundene Sperre für einen der wenigen übriggebliebenen Führungsspieler verschärfen die ohnehin angespannte Gemengelage beim Rekordmeister im Herbst 2026. Die Debatte um Musiala, die lange Ausfallliste, die sportlich schwierige Situation im Titelkampf und der Champions League - das hat Spuren hinterlassen. Für Sky-Experte Lothar Matthäus ist die Rote Karte für Kimmich auch ein Zeichen, «dass was nicht stimmt in dem Verein».

Geschlossenheit hat oberste Priorität

Fünf Spiele haben die Bayern noch bis Weihnachten. Fünf Spiele, in denen sie viel zu verlieren haben. So geht es schon am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und RTL) gegen den starken Zweitliga-Ersten Hertha BSC um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl bemühen sich in dieser Phase um Ruhe und Geschlossenheit. Und so wurde auch Kimmich öffentlich nicht angezählt.

«Die zweieinhalb Jahre, in denen ich jetzt da bin, haben wir das zum Glück nicht so oft, dennoch schon mal erlebt. Ich habe dann ganz oft auch ganz deutlich meine Meinung gesagt», sagte Kompany zum Kimmich-Rot. «Aber jetzt in dieser Phase, in diesem Moment, keine Chance, dass ich irgendwelche Spieler jetzt rausnehme und der Öffentlichkeit ein Geschenk gebe. Keine Chance.»

Eberl: Musiala soll Kopf frei kriegen

Eberl räumte ein, dass die Rote Karte ärgerlich sei, betonte vor den Journalisten aber zugleich: «Das ist für euch vielleicht ein bisschen doof, aber wir werden es intern besprechen.» Die Bayern hätten Phasen gehabt, wo sie noch viel mehr Trubel hatten, «und da ist dieser Verein richtig gewachsen. Und das Gefühl habe ich gerade.»

Auch in der Causa Musiala will Eberl endlich Ruhe. Der 23-Jährige hatte sich einen Tag vor dem Spiel in Hamburg erneut verletzt und verlängerte damit seine monatelange Leidenszeit. Dazu noch die von den Bayern-Aufsichtsräten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ausgelöste Diskussion um Musialas neurologische Dysfunktion und die Zweifel, ob der Ausnahmespieler wieder sein Top-Niveau erreicht.

Es sei eine «menschliche Tragödie», sagte Eberl in Hamburg über Musiala und dessen jüngsten Rückschlag. Der Club wolle ihm den Raum und die Zeit geben, einfach mal den Kopf frei zu kriegen und «jetzt nicht schon wieder an den nächstmöglichen Reha-Termin und den nächstmöglichen Zeitpunkt seiner Rückkehr zu denken». Alle im Club haben das Gefühl, «Musiala kann stärker zurückkommen, als er vorher war».

Jugend forscht statt Starensemble

Doch das ist vorerst Zukunft. Die Bayern-Gegenwart ist, dass nicht nur Musiala und Kimmich in nächster Zeit fehlen. Nun hat es in Konrad Laimer auch die nächste Säule aus dem Münchner Kollektiv erwischt. Der Österreicher war in Hamburg in der 52. Minute eingewechselt worden und musste kurz vor dem Ende nach einem Tritt humpelnd vom Platz. Laimer muss am rechten Sprunggelenk operiert werden, wie der FC Bayern mitteilte.

In Hamburg hatte Kompany schon beinahe die komplette Offensive mit Weltstar Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari und Serge Gnabry gefehlt. Dazu befinden sich Alphonso Davies und Torwart Manuel Neuer im Lazarett der Hochbegabten. Statt wie ein Starensemble wirkte die Münchner Mannschaft wie Jugend forscht.

Kompany: Beeindruckt von seinen Jungs

In Bara Sapoko Ndiaye (18) und Noah Codjo-Evora (19) rückten zwei Teenager neu ins Team. Auf der Bank saßen zudem noch Tim Binder (19), Bastian Assomo (16) und Maycon Cardozo (18). Dennoch reichte es in Hamburg zu einem 0:0 trotz Unterzahl nach der Pause.

«Ich bin beeindruckt von dem, was unsere Jungs manchmal leisten in diesen Momenten», sagte Kompany. Er gab sich zuversichtlich, dass die Mannschaft gestärkt aus der schwierigen Phase herauskommt. «Wenn man ruhig bleiben kann, kannst du aus diesem Moment am meisten lernen», sagte er. «Also ich meine, jetzt lernst du, und das machen wir.»