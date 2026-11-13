15 Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler

Augsburg (dpa/lby) - Bei einer großen Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler haben die Ermittler 15 Verdächtige im Alter von 20 bis 38 Jahren festgenommen. Die 13 Männer und 2 Frauen seien nun in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Augsburg mit. Neben dem Großraum Augsburg und dem Raum Fürstenfeldbruck hatten die Beamten am Donnerstag demnach auch in München etliche Durchsuchungen vollzogen.

Dabei seien auch mehr als 100 Kilogramm Drogen beschlagnahmt worden, überwiegend Cannabisprodukte, aber auch Kokain und Amphetamine. Zudem wurden mehr als 100.000 Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände sichergestellt.