16-Jähriger schwer verletzt – Senior fährt alkoholisiert

Leiblfing (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem betrunkenen Senior ist ein 16-Jähriger in Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 75-jährige Autofahrer am Freitag die Vorfahrt des Jugendlichen übersehen.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten anschließend die Alkoholisierung des Autofahrers fest; zum genauen Promillewert machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.