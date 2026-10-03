E-Scooter-Unfall: 14-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Rohrbach (dpa/lby) - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwebt nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche ersten Erkenntnissen zufolge bei Dunkelheit ohne Licht, dunkel gekleidet und mit einer Ski-Maske auf der falschen Fahrbahnseite bergab unterwegs.

Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen soll der E-Scooter bis zu 80 km/h statt der erlaubten 20 km/h fahren können. Zudem war das Gefährt weder zugelassen noch versichert; auch die erforderliche Fahrerlaubnis besaß der Jugendliche demnach nicht.