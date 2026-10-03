Polizei sucht Täter nach Pfefferspray-Attacke im Festzelt

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein Reizgas-Vorfall hat auf dem Ingolstädter Herbstfest für Aufregung und mehrere Verletzte gesorgt. Nach Angaben der Polizei versprühte ein bislang unbekannter Mann am Freitag ungezielt Pfefferspray im Festzelt, während er in der zweiten Reihe vor der Bühne stand.

Wegen des stechenden Stoffes in der Luft mussten rund 45 Besucher das Zelt kurzzeitig verlassen. 20 Gäste erlitten laut Polizei zudem Reizungen der Augen und der Atemwege. Sanitäter versorgten die Betroffenen noch vor Ort, ein 18-Jähriger wurde zur genaueren Abklärung seiner Symptome in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.