Feucht (dpa/lby) - Rund 16 Stunden lang haben Schweine auf einem Tiertransporter ohne Wasser ausharren müssen, bevor die Polizei den Lastwagen auf der Autobahn 9 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) stoppte. Der Lkw war von Polen nach Italien unterwegs, als er bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Veterinäramt kurz vor der Tank- und Rastanlage Feucht-West aus dem Verkehr gezogen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Überprüfung des Langzeittransports entdeckten die Einsatzkräfte am Donnerstag gleich mehrere gravierende Mängel: Die im Fahrzeug verbaute Tränkeanlage war den Angaben zufolge für Schweine gänzlich ungeeignet. Ferner sollen die Tränken während der Fahrt ausgeschaltet und der Wassertank kaum gefüllt gewesen sein.

Auf die Verantwortlichen kommt nun ein entsprechendes Verfahren zu. Für die Spedition ist es demnach kein Erstverstoß: Wie Recherchen ergaben, war das Unternehmen bereits in der Vergangenheit wegen genau derselben Problematik aufgefallen, heißt es in der Mitteilung.