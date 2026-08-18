17-Jährige stirbt nach schwerem Unfall in Schwaben

Horgau (dpa/lby) - Nach einem schweren Unfall in Schwaben ist eine 17-Jährige an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19-jährige Fahrer des Unfallautos die Kontrolle über seinen Wagen verloren, weil er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Das Auto war demnach auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte sich anschließend überschlagen und war gegen einen Baum bei Horgau im Landkreis Augsburg geprallt. Vier junge Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht von Sonntag auf Montag schwer verletzt.

Alle vier Verletzten im Alter zwischen 17 und 19 Jahren kamen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Gegen den 19-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie fahrlässige Tötung ermittelt.