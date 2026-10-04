Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Pfofeld

Pfofeld (dpa/lby) - Bei einem Unfall im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 74-Jährige sei auf einer Ortsverbindungsstraße bei Pfofeld unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für den Verkehr gesperrt.