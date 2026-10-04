29-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Mittelfranken

Bechhofen (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Bechhofen im Landkreis Ansbach ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Biker auf einer Verbindungsstraße von Bechhofen in Richtung Großenried unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab.

Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Unfalls. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.