17-Jähriger legt Feuer in Unterkunft trotz Hausverbot

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger soll in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mühldorf am Inn ein Feuer gelegt haben - anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte den Jugendlichen festnehmen. Mehrere Helfer löschten die Flammen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Der Jugendliche musste den Angaben zufolge am Mittwoch in eine andere Unterkunft umziehen und hatte für die bisherige ein Hausverbot erhalten. Dennoch kehrte er gegen Mittag zurück und soll in seinem früheren Zimmer ein Brand gelegt haben. Unmittelbar darauf ging ein Feueralarm los, der mehrere Menschen zu Hilfe rief.

Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung, setzte ihn aber unter Auflagen außer Vollzug.