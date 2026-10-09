1860 freut sich auf Auswärtsspiel mit Fan-Vorteil

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München startet in eine Englische Woche, die einen besonders reizvollen Abschluss hat. Nach dem Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr) beim FV Illertissen und der Partie am Dienstag zu Hause gegen die SpVgg Bayreuth folgt das Derby gegen den FC Bayern II.

Er habe nicht das Gefühl, dass das intern schon Thema sei, sagte Trainer Alper Kayabunar. «Wir haben ein sehr schweres Auswärtsspiel vor der Brust und wissen, dass es um sehr viel für uns geht.» Man wolle die Leistung der zweiten Hälfte gegen Ansbach bestätigen. Dort machten die Münchner aus einem 0:0 einen 4:0-Erfolg.

Krankheitsfälle machen Planungen schwierig

An der Unterstützung des Anhangs dürfte es nicht mangeln. Von den 5.000 Tickets für das Spiel in Illertissen gingen 3.500 an den TSV 1860 München. Trotz mutmaßlicher lautstarker Rückendeckung warnte Kayabunar vor einer «schweren Aufgabe».

Das gilt vor allem deshalb, weil einige Spieler auszufallen drohen. «Es gibt ein paar Spieler, die kränkeln. Ich selbst war auch angeschlagen, aber zum Glück muss ich nicht spielen», sagte der 1860-Trainer. Das Virus sei noch unterwegs, Spieler kehren zurück, andere melden sich krank. «Wir werden checken, wie es den Jungs geht und dann entscheiden, wer morgen dabei ist.» Stürmer Raphael Ott fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung definitiv aus.

1860 in der Tabelle unter Druck

Optimistisch zeigte sich Kayabunar bei Offensivkraft Michael Eberwein und Kapitän Dennis Dressel. Der 30-jährige Eberwein sei mit seiner Erfahrung und Torgefahr ein wichtiger Spieler. Dazu arbeite er gut gegen den Ball. Dressel ist als Kapitän eine wichtige Führungsperson im Team.

Angesichts von schon sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer TSV Buchbach stehen die «Löwen» unter Druck. «Vielleicht brauchen wir mal eine Serie», sagte der Coach. Für das Gefühl der Blauen wäre dabei ein Sieg gegen die Roten am Sonntag kommender Woche besonders wichtig.