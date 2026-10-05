19-Jähriger bedroht Kinder - Festnahme nach Handyortung

Hof (dpa/lby) - Ein 19-Jähriger soll zwei Kinder in Hof bedroht und ihnen Geld sowie ein Handy abgenommen haben. Mit Hilfe einer Handyortung wurde der Tatverdächtige kurz darauf festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll von den beiden Brüdern im Alter von 10 und 12 Jahren auf einem Parkplatz Bargeld und das Handy eines der Jungen gefordert haben. Er soll laut Polizei am Sonntag ein Messer gezogen haben, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Dann sei er mit dem Mountainbike eines der Kinder weggefahren.

Der Vater der Brüder ortete den Angaben zufolge das Handy und brachte die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen. Beamte nahmen den Verdächtigen fest und stellten Handy, Fahrrad und Bargeld sicher. Der 19-Jährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und THC. Er muss sich demnach wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.