20 Zentimeter große Steine auf Gleisen - Zug fährt darüber

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Unbekannte haben auf der Bahnstrecke zwischen Mühldorf am Inn und Ampfing (Oberbayern) mutwillig Steine und Äste auf die Gleise gelegt. Ein Regionalzug rollte darüber - verletzt wurde niemand, ob der Zug beschädigt wurde, ist noch unklar, wie die Bundespolizei mitteilte.

Bei der Kontrolle der Gleise fanden die Beamten bis zu 20 Zentimeter große Steine, die bei der Fahrt mehrere Meter entlang getragen wurden. Der Lokführer bemerkte die Hindernisse noch während der Fahrt. Weil der Zug nach dem Überfahren ungewöhnliche Geräusche machte, wurde er zur Überprüfung in eine Werkstatt gebracht.

Vor dem Vorfall sollen sich Kinder und Jugendliche mit Fahrrädern an den Gleisen aufgehalten haben. Ob sie die Gegenstände auf der Strecke platziert haben, wird nun ermittelt.