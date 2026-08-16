26-Jähriger stirbt im Königssee

Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein 26-jähriger Mann ist im Königssee ertrunken. Er war mit einem Freund unterwegs. Als der Freund ihn aus den Augen verlor, alarmierte er nach Polizeiangaben die Rettungskräfte. Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht suchten nach dem Vermissten. Ein Feuerwehrmann zog den unter Wasser treibenden 26-Jährigen schließlich ans Ufer des Sees im Landkreis Berchtesgadener Land. Er konnte nicht mehr reanimiert werden. Nach Angaben seines Freundes war der 26-Jährige Nichtschwimmer, wie die Polizei weiter mitteilte. Es sei von einem Unglücksfall auszugehen, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.